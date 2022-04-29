Это подчеркнул Владимир Зеленский в обращении к украинцам за 29 апреля. Президент Украины сравнил действия российских захватчиков с нацистами, подчеркнув, что они пользуются теми же методами, сообщает 24 канал.

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Мариуполь превратился в российский концлагерь

По мнению Зеленского, порядки оккупантов в той части Мариуполя, которую они, к сожалению, пока контролируют, несущественно отличаются от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы.

Место, которое было наиболее развито – теперь концлагерь посреди руин. Это не отличается от того, что делали нацисты,

– заявил он.

Причем, добавил президент, российским военным удается быть даже более циничными, чем нацистам 80 лет назад. Тогдашние захватчики хотя бы не рассказывали, что мариупольцы и защитники города сами себя обстреливали и убивали.