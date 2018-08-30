Мариупольца осудили за репост в соцсетях

В Мариуполе мужчина оказался на скамье подсудимых за репост сепаратистского призыва в соцсети.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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"5 марта 2017 года, используя компьютер и созданную им личную страницу социальной сети "Одноклассники", мужчина собственноручно отыскал в группе "Антимайдан (Юг-Восток)" материалы с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", – говорится в документе

Отмечается, что на своей странице в соцсети мужчина разместил фразу "Хватит кормить Бандеру – и Киев, и Юг, и Восток – присоединяйтесь к России!", которую он перепостил из группы "Антимайдан (Юго-Восток)". На суде мужчина свою вину признал. Поступок объяснил тем, что его волновала ситуация на Донбассе, а выражение ему понравилось.

Действия мариупольца квалифицировали по ч.1 ст.110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Он получил один год условного наказания и выплатил денежную компенсацию 1001 грн за привлечение экспертов.