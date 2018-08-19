Группа неизвестных людей напала на участников художественного мероприятия в Мариуполе

Инцидент произошел вечером 19 августа. Группа молодых людей в масках напала на участников творческой платформы ТЮ.

Об этом сообщила пресс-служба организации "Платформа ТЮ" на странице в Facebook.

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Отмечается, что в результате нападения пострадали около десяти участников арт-платформы.

30 молодых одетых в темную одежду и маски напали на участников организации во время выступления молодежной группы.

Нападавшие ворвались в помещение, распылили газ, разбили технику и инструменты, атаковали музыкантов и зрителей. Они крушили все и всех на своем пути, используя нашу мебель в качестве оружия,

– говорится в сообщении.

Представители арт-платформы сообщили, что атака длилась не более одной минуты, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

"На двух из них было замечено футболку Нацкорпуса. Относительно возможного мотива нападения, оставим поиск версий правоохранителям. Надеемся, что наконец третье нападение на наше пространство будет расследовано, поскольку, к сожалению, предыдущие случаи заминались, несмотря на наши старания", – заявили в организации .

На месте инцидента работают правоохранители, представители охранной фирмы и медики скорой помощи.