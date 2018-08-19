Група невідомих людей напала на учасників мистецького заходу у Маріуполі

Інцидент трапився ввечері, 19 серпня. Група молодих людей прикриваючи свої обличчя балаклавами напала на учасників творчої платформи ТЮ.

Про це повідомила прес-служба організації "Платформа ТЮ" на сторінці у Facebook.

Читайте також: У Маріуполі за вбивство двох жінок чоловіка засудили до довічного позбавлення волі

Зазначається, що внаслідок нападу постраждали близько десяти учасників арт-платформи.

30 молодиків одягнених у темний одяг та балаклави напали на учасників організації під час виступу молодіжної групи.

Нападники вдерлися до приміщення, розпилили газ, розбили техніку та інструменти, атакували музикантів та глядачів. Вони трощили все та всіх на своєму шляху, використовуючи наші меблі як зброю,

– йдеться у повідомленні.

Представники арт-платформи повідомили, що атака тривала не більше однієї хвилини, після чого нападники зникли в невідомому напрямку.

"На двох з них було помічено футболку Нацкорпусу. Щодо можливого мотиву нападу, залишимо пошук версій правоохоронцям. Сподіваємось, що нарешті третій напад на наш простір буде розслідувано, бо, на жаль, попередні випадки заминалися, попри наші старання", – заявили в організації.

На місці інциденту працюють правоохоронці, представники охоронної фірми та медики швидкої допомоги.