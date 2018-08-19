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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Група невідомих людей напала на учасників мистецького заходу у Маріуполі

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Нападники використовували інструменти та меблі, як зброю
Нападники використовували інструменти та меблі, як зброю / tumariupol

Інцидент трапився ввечері, 19 серпня. Група молодих людей прикриваючи свої обличчя балаклавами напала на учасників творчої платформи ТЮ.

Про це повідомила прес-служба організації "Платформа ТЮ" на сторінці у Facebook.

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Зазначається, що внаслідок нападу постраждали близько десяти учасників арт-платформи.

30 молодиків одягнених у темний одяг та балаклави напали на учасників організації під час виступу молодіжної групи.

Нападники вдерлися до приміщення, розпилили газ, розбили техніку та інструменти, атакували музикантів та глядачів. Вони трощили все та всіх на своєму шляху, використовуючи наші меблі як зброю,
– йдеться у повідомленні.

Представники арт-платформи повідомили, що атака тривала не більше однієї хвилини, після чого нападники зникли в невідомому напрямку.

"На двох з них було помічено футболку Нацкорпусу. Щодо можливого мотиву нападу, залишимо пошук версій правоохоронцям. Сподіваємось, що нарешті третій напад на наш простір буде розслідувано, бо, на жаль, попередні випадки заминалися, попри наші старання", – заявили в організації.

На місці інциденту працюють правоохоронці, представники охоронної фірми та медики швидкої допомоги.

 

Теги: Новини України Новини Маріуполя Поліція
Джерело: 24 Канал
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