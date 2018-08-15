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У Маріуполі за вбивство двох жінок чоловіка засудили до довічного позбавлення волі

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На Донеччині довічно ув'язнили чоловіка, який вбив двох жінок
На Донеччині довічно ув'язнили чоловіка, який вбив двох жінок / Фото з відкритих джерел

Іллічівський районний суд Маріуполя визнав винним 32-річного раніше судимого маріупольця у вчиненні умисного вбивства двох жінок перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

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Зазначається, що чоловіка визнали винним у вчиненні злочинів передбачених пунктами 9, 13 частини 2 статті 115 (умисне вбивство), частини 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Прокурором Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №2 у суді доведено, що у липні 2017 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння вдома у своєї знайомої, накинув їй на шию мотузку та зі значною силою став затягувати. В результаті механічної асфіксії жінка померла,
– йдеться у повідомленні.

Після того, як засуджений вчинив перше вбивство, він побоявся, що його дії викриють і з метою запобігти цьому він зайшов у сусідню кімнату, де спала знайома потерпілої, та аналогічним чином лишив її життя за допомогою мотузки. З метою приховання слідів злочину, зловмисник підпалив речі у квартирі та втік.

Вироком суду чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі.

Довідково: вирок не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження. 

Теги: Новини України Жертви Новини Донецька Новини Маріуполя Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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