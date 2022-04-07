В Генштабе ВСУ отметили, что российские захватчики продолжают издеваться над мирным населением. Так, из Мариуполя в оккупированные районы Донецкой области вывозят людей.

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Оккупанты продолжают совершать преступления в Мариуполе

Накануне сообщалось о том, что в окрестностях Мариуполя оккупанты проводят мобилизацию. Мужчин принудительно забирают на службу на стороне так называемой ДНР, чтобы отправлять их в бой как пушечное мясо. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отметим, что в Мариуполь российские захватчики привезли мобильные крематории. С их помощью орки постараются скрыть следы своих преступлений. Все это делается для того, чтобы мир не увидел подлинных масштабов зверств, которые совершают оккупанты.

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