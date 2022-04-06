Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в телеграме.

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Оккупанты хотят прикрыться самими мариупольцами

Российским захватчикам так и не удается продвинуться в глубь города, поэтому они переходят к еще более циничным методам ведения войны – хотят привлечь мирных жителей, живущих в окрестностях Мариуполя.

По данным Андрющенко, людей будут просто бросать в уличные бои.

Учитывая, что в последние недели россияне оказались неспособными продвинуться вперед из-за профессиональной работы защитников, похоже они решили прикрыться мариупольцами, – утверждает Петр Андрющенко.

Он обратился к людям, которые решили остаться в Мариуполе: "Оккупанты не оставят в покое даже при приостановке бомбардировок".

Напомним, как отметила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, по состоянию на 6 апреля есть согласованный эвакуационный коридор из Мариуполя в Запорожье. Но нужно ехать на собственном транспорте. Оккупанты уже дошли до того, что привезли мобильные крематории, чтобы замести следы своих зверств в Мариуполе.

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