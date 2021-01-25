В медучреждениях Мариуполя ведется строительство 345 дополнительных кислородных точек. Окончание работ запланировано на февраль, после этого в городе будет около 700 больничных коек, подключенных к кислороду.

Инвестиции в соответствующее строительство внесла Группа "Метинвест", сумма составила примерно в 35 млн грн. Также с начала пандемии коронавируса компания направила 26,5 млн грн в строительство кислородной инфраструктуры в четырех больницах Мариуполя. Оперативно были оснащены 343 точки подачи кислорода в отделениях, где оказывается помощь ковидним больным.

Генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков также сообщил, что решение помочь медицинским учреждениям города было принято компанией еще в начале 2020 года, и сейчас она продолжает это делать, сооружая новые точки подключения кислорода.

"Одним из важнейших компонентов в лечении новой коронавирусной инфекции является кислород. На начало 2020 года компания приняла решение помочь общинам. Мы выделили финансирование материалы и специалистов для строительства кислородных постов, рамп и кислородопроводов. И на этом компания не останавливается", – отметил Рыженков .

Заметим, что реконструкция существующих систем снабжения кислорода в отделениях избавит от необходимости постоянной замены баллонов. Будет выполнена полная диспетчеризация процессов кислородопоставки с выводом параметров на диспетчерский пульт.

Напомним, за 2020 год металлургические предприятия Группы "Метинвест" в Мариуполе совместно с Фондом Рината Ахметова передали мариупольским городским больницам 206 тысяч кубометров кислорода на сумму 11,5 млн грн, в том числе 183 тысяч кубометров газа поставлено в отделения для лечения больных коронавирусом.

Ринат Ахметов еще в феврале 2020 года объединил ресурсы благотворительного фонда, Группы "Метинвест", футбольного клуба "Шахтер", ДТЭК и других активов SCM для помощи Украине и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19 в пределах проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине".

В медучреждениях Мариуполя уже установлено 15 высококлассных аппаратов ИВЛ, переданных Фондом Рината Ахметова, все врачи больниц, которые прошли обучение работе на этой технике, получили от организации комплекты медицинского спецодежды.

Также Группа "Метинвест" финансирует создание детского инфекционного центра в Мариуполе на базе городской больницы №4 имени Ивана Мацука, инвестиции составили 10 млн грн.