У медустановах Маріуполя ведеться будівництво 345 додаткових кисневих точок. Закінчення робіт заплановано на лютий, після цього у місті буде близько 700 лікарняних ліжок, підключених до кисню.

Інвестиції у відповідне будівництво внесла Група "Метінвест", сума склала близько в 35 млн грн. Також з початку пандемії коронавірусу компанія направила 26,5 млн грн у будівництво кисневої інфраструктури в чотирьох лікарнях Маріуполя. Оперативно були облаштовані 343 точки подачі кисню у відділеннях, де надається допомога ковідним хворим.

Генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков також повідомив, що рішення допомогти медичним закладам міста було ухвалено компанією ще на початку 2020 року, і наразі вона продовжує це робити, споруджуючи нові точки підключення кисню.

"Одним із найважливіших компонентів у лікуванні нової коронавірусної інфекції є кисень. На початку 2020 року компанія ухвалила рішення допомогти громадам. Ми виділили фінансування, матеріали та фахівців для будівництва кисневих постів, рамп і киснепроводів. І на цьому компанія не зупиняється", – зазначив Риженков.

Зауважимо, що реконструкція існуючих систем постачання кисню у відділеннях позбавить від необхідності постійної заміни балонів. Буде виконано повну диспетчеризацію процесів киснепостачання з виведенням параметрів на диспетчерський пульт.

Нагадаємо, за 2020 рік металургійні підприємства Групи "Метінвест" у Маріуполі спільно з Фондом Ріната Ахметова передали маріупольським міським лікарням 206 тисяч кубометрів кисню на суму 11,5 млн грн, зокрема 183 тисячі кубометрів газу поставлено в відділення для лікування хворих на коронавірус.

Рінат Ахметов ще в лютому 2020 року об'єднав ресурси благодійного фонду, Групи "Метінвест", футбольного клубу "Шахтар", ДТЕК та інших активів SCM для допомоги Україні і виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19 у межах проєкту Фонду Ріната Ахметова "Боротьба з COVID-19 в Україні".

У медустановах Маріуполя уже встановлено 15 висококласних апаратів ШВЛ, переданих Фондом Ріната Ахметова, всі лікарі лікарень, які пройшли навчання роботі на цій техніці, отримали від організації комплекти медичного спецодягу.

Також Група "Метінвест" фінансує створення дитячого інфекційного центру в Маріуполі на базі міської лікарні №4 імені Івана Мацука, інвестиції склали 10 млн грн.