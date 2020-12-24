Несмотря на попытки оппонентов блокировать работу сессии, депутаты блока Вадима Бойченко смогли проголосовать за бюджет города на следующий год. Это еще один шаг на пути развития города и реализации "Стратегии развития".

"Мариупольцы выразили нам свое доверие, и мы должны ответственно работать. Все решения, которые мы принимаем, направлены на развитие города. Самый главный принятый документ – Бюджет Мариуполя-2021. Это критически важные статьи, направленные на выплату заработной платы, социальных гарантий, доплат медицинским работникам, помощь детям с инвалидностью", – заявил Вадим Бойченко.

По его словам, в оппонентов, которые пытались сорвать работу сессии, была одна цель – "противостоять развитию города, шантажируя городскую власть".

Они представляли власть 20 лет, и мы видели, в каком состоянии взяли коммунальную инфраструктуру. В течение последних 5 лет депутаты делали все, чтобы стабилизировать работу города: запускали транспорт, модернизировали коммунальные предприятия. Сегодня это эффективно работает. Никогда у нас не было драк, блокирования работы сессий, поломки техники. Такое я вижу впервые. Это характеризует людей, купивших франшизу национальной партии,

– подчеркнул мэр.

Бурное принятия бюджета города с блокированием трибуны и порчей техники, по словам политолога Руслана Бортникова свидетельствует "о попытке со стороны ОПЗЖ доказать бывшему своему оппоненту, что вы в своем доме не хозяева Это первая составляющая и вторая это деньги. Бюджет Мариуполя на 2021 год 4 млрд гривен и конечно депутаты разные политические группы борются за распределение средств".

Автор Юрий Погребняк