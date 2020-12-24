В Мариуполе депутаты блока Вадима Бойченко все же смогли проголосовать за бюджет города на 2021
Несмотря на попытки оппонентов блокировать работу сессии, депутаты блока Вадима Бойченко смогли проголосовать за бюджет города на следующий год. Это еще один шаг на пути развития города и реализации "Стратегии развития".
"Мариупольцы выразили нам свое доверие, и мы должны ответственно работать. Все решения, которые мы принимаем, направлены на развитие города. Самый главный принятый документ – Бюджет Мариуполя-2021. Это критически важные статьи, направленные на выплату заработной платы, социальных гарантий, доплат медицинским работникам, помощь детям с инвалидностью", – заявил Вадим Бойченко.
По его словам, в оппонентов, которые пытались сорвать работу сессии, была одна цель – "противостоять развитию города, шантажируя городскую власть".
Они представляли власть 20 лет, и мы видели, в каком состоянии взяли коммунальную инфраструктуру. В течение последних 5 лет депутаты делали все, чтобы стабилизировать работу города: запускали транспорт, модернизировали коммунальные предприятия. Сегодня это эффективно работает. Никогда у нас не было драк, блокирования работы сессий, поломки техники. Такое я вижу впервые. Это характеризует людей, купивших франшизу национальной партии,
– подчеркнул мэр.
Бурное принятия бюджета города с блокированием трибуны и порчей техники, по словам политолога Руслана Бортникова свидетельствует "о попытке со стороны ОПЗЖ доказать бывшему своему оппоненту, что вы в своем доме не хозяева Это первая составляющая и вторая это деньги. Бюджет Мариуполя на 2021 год 4 млрд гривен и конечно депутаты разные политические группы борются за распределение средств".
Автор Юрий Погребняк
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