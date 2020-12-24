Попри намагання опонентів блокувати роботу сесії, депутати Блоку Вадима Бойченка змогли проголосувати за бюджет міста на наступний рік. Це ще один крок на шляху розвитку міста та реалізації "Стратегії розвитку".

"Маріупольці висловили нам свою довіру, і ми повинні відповідально працювати. Всі рішення, які ми приймаємо, спрямовані на розвиток міста. Найголовніший прийнятий документ – Бюджет Маріуполя-2021. Це критично важливі статті, спрямовані на виплату заробітної плати, соціальних гарантій, доплат медичним працівникам, допомога дітям з інвалідністю", – заявив Вадим Бойченко.

За його словами, в опонентів, які намагалися зірвати роботу сесії, була одна мета – "протистояти розвитку міста, шантажуючи міську владу".

Вони представляли владу 20 років, і ми бачили, в якому стані взяли комунальну інфраструктуру. Протягом останніх 5 років депутати робили все, щоб стабілізувати роботу міста: запускали транспорт, модернізували комунальні підприємства. Сьогодні це ефективно працює. Ніколи у нас не було бійок, блокування роботи сесій, поломки техніки. Таке я бачу вперше. Це характеризує людей, які купили франшизу національної партії,

– підкреслив мер.

Бурхливе ухвалення бюджету міста з блокуванням трибуни та псуванням техніки, за словами політолога Руслана Бортникова свідчить "про намагання з боку ОПЗЖ довести колишньому своєму опоненту, що ви у своєму домі не господарі Це перша складова і друга це гроші. Бюджет Маріуполя на 2021 рік 4 млрд гривень і звичайно депутати різні політичні групи борються за розподіл коштів".

Автор Юрій Погребняк