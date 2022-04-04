Такую информацию сообщили на сайте партии "Слуга Народа".

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По словам главы партии "Слуга народа" в Мариупольском городском совете Александра Халявинского, решение поддержали большинство нардепов.

"В связи с введением в действие указа Президента Украины от 19 марта 2022 года №153/2022, решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О приостановлении деятельности отдельных политических партий", руководствуясь ст. ст. 26, 59 ЗУ "О местном самоуправлении в Украине", городской совет решил приостановить на период действия военного положения любую деятельность депутатов Мариупольского городского совета VIII созыва, являющихся членами политических партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Партия Шария", – указано в решении.

К слову, 29 марта фракция ОПЗЖ остановила деятельность в Черновицком областном совете, правда, только на период военного положения.

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