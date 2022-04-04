Таку інформацію повідомили на сайті партії "Слуга Народу".

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За словами голови партії "Слуга Народу" у Маріупольській міській раді Олександра Халявінського, рішення підтримали більшість нардепів.

"У зв'язку з введенням в дію указом Президента України від 19 березня 2022 року №153/2022 рішення Ради національної безпеки та оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій", керуючись ст. ст. 26, 59 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила призупинити на період дії воєнного стану будь-яку діяльність депутатів Маріупольської міської ради VIII скликання, які є членами політичних партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Партія Шарія", – зазначено в рішенні.

До слова, 29 березня фракція ОПЗЖ зупинила діяльність у Чернівецькій обласній раді, щоправда, лише на період воєнного стану.

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