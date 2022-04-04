Таке рішення депутати ОПЗЖ ухвалили під час засідання своєї фракції 29 березня 2022 року. Підписав цю заяву їхній голова Михайло Жар.

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Діяльність призупинили

"До Чернівецької обласної ради надійшла заява депутатів фракції "Опозиційна платформа – За життя". У заяві повідомили про призупинення діяльності фракції в Чернівецькій обласній раді на період дії воєнного стану в Україні", – мовиться в заяві.

До слова, На позачерговій сесії міська рада Маріуполя призупинила повноваження депутатів ОПЗЖ та "Партії Шарія". Зазначається, що таке рішення ухвалили на період воєнного стану.

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