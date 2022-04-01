Відомо, що рішення розраховане на період воєнного часу.

Важливо ОПЗЖ припинила існування в Дніпрі, її члени перейшли в нову депутатську групу

Свої дії у Маріупольській міськраді пояснили так: "У зв'язку з введенням в дію указом Президента України від 19 березня 2022 року №153/2022 рішення Ради національної безпеки та оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій", – зазначили у повідомлення.

"Міська рада вирішила призупинити на період дії воєнного стану будь-яку діяльність депутатів Маріупольської міської ради VIII скликання, які є членами політичних партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Партія Шарія", – зазначили в рішенні.

До теми дивіться відео про те, що РНБО зупинила діяльність ОПЗЖ: