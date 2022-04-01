Понятно, что решение рассчитано на период военного времени.

Важно ОПЗЖ прекратила существование в Днепре, ее члены перешли в новую депутатскую группу

Свои действия в Мариупольском горсовете объяснили так: "В связи с введением в действие указом Президента Украины от 19 марта 2022 года №153/2022 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "Об приостановлении деятельности отдельных политических партий", – отметили в сообщении.

"Городской совет решил приостановить на период действия военного положения любую деятельность депутатов Мариупольского городского совета VIII созыва, являющихся членами политических партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Партия Шария", – отметили в решении.

К теме смотрите видео о том, что СНБО остановил деятельность ОПЗЖ: