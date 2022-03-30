На внеочередной сессии 30 марта депутаты горсовета рассмотрели заявление о создании новой депутатской группы, в которую вошли бывшие члены партии ОПЗЖ.

К теме ОПЗЖ прекратила свою деятельность в Украине

Она называется "За Украину! За Днепр!". Ее главой стал глава бывшей фракции ОПЗЖ Сергей Никитин, а заместителем член той же партии Алексей Лещенко.

Депутатская фракция политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" прекращает деятельность в Днепровском городском совете Днепровского района Днепропетровской области VIII созыва, а все 13 избранников в полном составе будут работать в новосозданной депутатской группе "За Украину! За Днепр!",

– говорится в сообщении горсовета.

Это решение приняли во время учредительного заседания депутатов Днепровского городского совета.

Всего в состав новой группы вошли 13 депутатов:

Александр Багацкий,

Руслан Вишневецкий,

Михаил Гликман,

Олег Григорук,

Василий Губерт,

Елена Ионесян,

Юрий Коробов,

Алексей Лещенко,

Сергей Никитин,

Александр Сидоренко,

Елена Степанян,

Николай Черный,

Дмитрий Щербатов.

Напомним, что СНБО остановил деятельность ОПЗЖ: смотрите видео