На внеочередной сессии 30 марта депутаты горсовета рассмотрели заявление о создании новой депутатской группы, в которую вошли бывшие члены партии ОПЗЖ.
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Она называется "За Украину! За Днепр!". Ее главой стал глава бывшей фракции ОПЗЖ Сергей Никитин, а заместителем член той же партии Алексей Лещенко.
Депутатская фракция политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" прекращает деятельность в Днепровском городском совете Днепровского района Днепропетровской области VIII созыва, а все 13 избранников в полном составе будут работать в новосозданной депутатской группе "За Украину! За Днепр!",
– говорится в сообщении горсовета.
Это решение приняли во время учредительного заседания депутатов Днепровского городского совета.
Всего в состав новой группы вошли 13 депутатов:
- Александр Багацкий,
- Руслан Вишневецкий,
- Михаил Гликман,
- Олег Григорук,
- Василий Губерт,
- Елена Ионесян,
- Юрий Коробов,
- Алексей Лещенко,
- Сергей Никитин,
- Александр Сидоренко,
- Елена Степанян,
- Николай Черный,
- Дмитрий Щербатов.
Напомним, что СНБО остановил деятельность ОПЗЖ: смотрите видео