О приостановке работы заявил Вадим Рабинович. Он отметил, что сейчас нужно забыть о рейтинге политсилы.

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Отметим, 20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине запрещают деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и ряда других пророссийских политсил. Эти партии не будут функционировать во время военного положения из-за связей с государством-агрессором.

Кстати, Министерство юстиции подаст судебный иск о полном запрете деятельности пророссийских партий. Чтобы "не отхватить на улице", парламентарии из ОПЗЖ начали выходить из политсилы.

Заметим, большинство нардепов из ОПЗЖ уехали из Украины еще до начала войны. Некоторые из них, в частности предатель Илья Кива, теперь работают рупорами Кремля.

К теме смотрите видео о том, что СНБО остановил деятельность ОПЗЖ: