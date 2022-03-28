Про призупинення роботи заявив Вадим Рабінович. Він зазначив, що зараз буцімто потрібно забути про рейтинг політсили.

До теми В Енергодарі створили незаконну "народну раду" на чолі з депутатом ОПЗЖ

Зауважимо, 20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні забороняють діяльність ОПЗЖ, "Партію Шарія" та низки інших проросійських політсил. Ці партії не функціонуватимуть під час воєнного стану через зв'язки з державою-агресоркою.

До речі, Міністерство юстиції подасть судовий позов про повну заборону діяльності проросійських партій. Щоб "не вхопити на вулиці" парламентарі з ОПЗЖ почали виходити з політсили.

Зауважимо, більшість нардепів з ОПЗЖ виїхали з України ще до початку війни. Деякі з них, зокрема зрадник Ілля Кива, тепер працюють рупорами Кремля.

До теми дивіться відео про те, що РНБО зупинила діяльність ОПЗЖ: