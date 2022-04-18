Прокуратура подчеркнула, что двум работникам полиции заочно сообщили о подозрении в государственной измене.

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Полицейские перешли на сторону оккупантов

Следователи выяснили, что старший инспектор и помощник дежурного дежурной части отдела полиции № 4 Мариупольского районного управления полиции в Донецкой области предали присягу на верность Украине и начали работать на оккупационные власти России.

Подозреваемые публично заявили об этом в сети интернет, а именно на ютуб-канале фейкового министерства внутренних дел псевдореспублики.

Теперь они работают в незаконно созданном оккупационными властями на временно захваченной территории Донецкой области "Мангушском МВД" квазиреспублики.

Сейчас идет досудебное расследование. Полицейским предателям объявили подозрения.

К слову, в Луганской области прокуратура области сообщила о подозрении пяти полицейским-предателям, перешедшим на сторону России.

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