Сегодня ночью российские оккупанты продолжили наступление на Донецкую область. Как сообщили источники 24 канала в ОВА, враг совершил обстрелы по всей линии: Марьинка, Авдеевка, Торец. В Марьинке оккупанты пытались прорваться, город подвергся сильным ударам.

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Сложная ситуация в Мариуполе

В Мариуполе начался голод, идут уличные бои. Люди пытаются уехать из города самостоятельно.

Многие беженцы собрались в оккупированных селениях возле Мариуполя – Мангуше и Мелекино.

На остальной территории Донецкой области, кроме Волновахи, ситуация контролируемая.

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