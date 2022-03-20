Что нужно делать, если начался штурм города

Есть четыре основных правила, которые помогут сохранить жизнь при штурме населённого пункта. О них напомнили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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Заклейте окна скотчем

Клеить следует всю поверхность окна – лента к ленте, но не крест-накрест. Также не подходите даже к заклеенным окнам.

Держите телефон заряженным – будьте готовы к тому, что свет может выключиться

Используйте светомаскировку ночью

Приблизительно в 22 – 23 часа вечера следует выключать свет в доме, чтобы не обозначать врагу свое пребывание. Если все же включаете свет ночью, делайте так, чтобы его не было видно с улицы.

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Во время обстрела оставайтесь на месте

Не надо пытаться сбежать с места обстрела, так вы подвергаете себя еще большей опасности. Выбегать на улицу при обстреле небезопасно.

Также напоминаем! Каждый может не дать врагу пройти по территории и закрепиться, сообщив об этом соответствующим органам.

Как вести себя во время обстрелов:

на улице:

лечь на землю, накрыть голову руками, открыть рот – это убережет от контузии;

найти ближайшее укрытие со стороны, противоположной обстрелу (можно спрятаться в подъезде дома или подземном переходе);

если в поле зрения нет укрытия, нужно лечь на землю и закрыть голову руками;

в транспорте:

немедленно остановиться, отбежать от дороги и лечь на землю;

нельзя прятаться под транспортом (грузовиком, автобусом, автомобилем);

в помещении:

спуститься в укрытие (подвал) со всем необходимым;

не пользоваться лифтом, а только лестницей;

в квартире прятаться в самых крепких местах жилья, например в углах опорных стен.



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