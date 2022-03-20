Что нужно делать, если начался штурм города
Есть четыре основных правила, которые помогут сохранить жизнь при штурме населённого пункта. О них напомнили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
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Заклейте окна скотчем
Клеить следует всю поверхность окна – лента к ленте, но не крест-накрест. Также не подходите даже к заклеенным окнам.
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Держите телефон заряженным – будьте готовы к тому, что свет может выключиться
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Используйте светомаскировку ночью
Приблизительно в 22 – 23 часа вечера следует выключать свет в доме, чтобы не обозначать врагу свое пребывание. Если все же включаете свет ночью, делайте так, чтобы его не было видно с улицы.
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Во время обстрела оставайтесь на месте
Не надо пытаться сбежать с места обстрела, так вы подвергаете себя еще большей опасности. Выбегать на улицу при обстреле небезопасно.
Как вести себя во время обстрелов:
на улице:
- лечь на землю, накрыть голову руками, открыть рот – это убережет от контузии;
- найти ближайшее укрытие со стороны, противоположной обстрелу (можно спрятаться в подъезде дома или подземном переходе);
- если в поле зрения нет укрытия, нужно лечь на землю и закрыть голову руками;
в транспорте:
- немедленно остановиться, отбежать от дороги и лечь на землю;
- нельзя прятаться под транспортом (грузовиком, автобусом, автомобилем);
в помещении:
- спуститься в укрытие (подвал) со всем необходимым;
- не пользоваться лифтом, а только лестницей;
- в квартире прятаться в самых крепких местах жилья, например в углах опорных стен.
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