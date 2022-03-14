Теперь же благодаря неравнодушным волонтерам-разработчикам чат-бот @stop_russian_war_bot получил новые функции. Речь идет, в частности, о возможности отправки информации о передвижении врага при отсутствии интернет-связи.

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Дополнение к чат-боту: как пользоваться

Созданное пользователями сообщение будет отправлено сразу после возобновления сигнала. Для этого нужно скачать на свой телефон специальное приложение "Bachu.info" для Android-смартфонов.

Разработчики отмечают, что версия для iOS находится в стадии тестирования и будет доступна в ближайшее время.

Также сервис доступен на веб-версии https://bachu.info.

Информация, которая поступает в Bachu.info, автоматически пересылается в @stop_russian_war_bot и оперативно поступает в украинские военные.