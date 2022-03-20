Що треба робити, якщо почався штурм міста
Є чотири основні правила, які допоможуть зберегти життя при штурмі населеного пункту. Про них нагадали в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
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Заклейте вікна скотчем
Клеїти слід всю поверхню вікна – стрічка у стрічку, але не хрест-навхрест. Також не підходьте навіть до заклеєних вікон.
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Завжди тримайте телефон зарядженим – будьте готові до того, що світло може вимкнутися
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Використовуйте світломаскування уночі
Приблизно об 22 – 23 годині вечора варто вимикати світло у будинку, щоб не позначати ворогові своє перебування. Якщо все ж вмикаєте світло вночі, робіть так, щоб його не було видно з вулиці.
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- Під час обстрілу залишайтеся на місці
Не треба намагатися втекти з місця обстрілу, так ви наражаєте себе на ще більшу небезпеку. Вибігати на вулицю при обстрілі небезпечно.
Як поводитись під час обстрілів:
на вулиці:
- лягти на землю, накрити голову руками, відкрити рот — це вбереже від контузії;
- знайти найближче укриття з боку, протилежного від обстрілу (можна сховатись у під’їзді будинку чи підземному переході);
- якщо в полі зору немає укриття, потрібно лягти на землю і закрити голову руками;
у транспорті:
- негайно зупинитись, відбігти від дороги і лягти на землю;
- не можна ховатися під транспортом (вантажівкою, автобусом, автомобілем);
у приміщенні:
- спуститись до укриття (підвалу) з усім необхідним;
- не користуватися ліфтом, а лише сходами;
- у квартирі сховатись у найміцніших місцях житла, наприклад у кутах опорних стін.
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