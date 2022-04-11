В благотворительном фонде сообщили, что еще 15 марта было прямое попадание в здание их офиса в Мариуполе. Оккупанты выстрелили по нему из танка.

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Россияне обстреляли здание фонда "Каритас"

На момент атаки по офису "Каритас" там от обстрелов скрывались люди. Мирные жители искали в здании фонда безопасное убежище.

Погибли семь человек, среди них две наши работницы из бухгалтерии,

– отметили в "Каритас".

К сожалению, там нет точной информации о людях, которые находились в то время в офисе. Поэтому пока нельзя идентифицировать, кто именно погиб.

Отметим, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что деблокировать Мариуполь военным путём пока невозможно. Однако власти делают все, чтобы освободить город от российских захватчиков.

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