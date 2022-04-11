У благодійному фонді повідомили, що ще 15 березня було пряме влучення в будівлю їхнього офісу у Маріуполі. Окупанти вгатили по ній із танка.

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Росіяни обстріляли будівлю фонду "Карітас"

На момент атаки по офісу "Карітас" там від обстрілів ховалися люди. Мирні жителі шукали у будівлі фонду безпечного прихистку.

Загинуло семеро людей, серед них дві наші працівниці з бухгалтерії,

– зазначили у "Карітас".

На жаль, там не мають точної інформації про людей, які перебували у той час в офісі. Тому поки не можливо ідентифікувати, хто саме загинув.

Зауважимо, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що деблокувати Маріуполь воєнним шляхом поки неможливо. Однак влада робить все, аби визволити місто від російських загарбників.

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