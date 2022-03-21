Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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Россия убивает гражданских! Сегодня стало известно, что в Мариуполе от российского оружия погибла 9-летняя девочка и еще трое ранены,

– проинформировал чиновник.

Кроме того, глава ОВА отметил, что:

В результате страшного обстрела Авдеевки погибли 5 и ранены 19 мирных жителей города.

Два человека были ранены в Очеретино и не менее 3 – в Покровске.

Кроме этого, в Бахмуте за последние сутки получили помощь 5 человек, раненых в Луганской области.

"Пока невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе", – добавил он.



Потери Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России / Данные Донецкой ОВА