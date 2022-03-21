По данным "азовцев", рашисты уже убили в Мариуполе более 3 тысяч гражданских . И они не перестают обстреливать мирное население города, блокируя при этом гуманитарную помощь и препятствуя эвакуации жителей.

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Погибших мариупольцев хоронят во дворах

Число погибших в результате военных преступлений России столь велико, что хоронить их на кладбище нет возможности. Могилы выкапывают прямо в жилом секторе.

Местный житель Андрей надеется, что это временное захоронение. После победы Украины жертв российской агрессии хотят перезахоронить в положенных местах и ​​в соответствии со всеми традициями.

По словам Андрея, военные советовали складывать тела умерших в прохладных местах. Однако таковыми являются разве что подвалы, а там сейчас скрываются от российских обстрелов уцелевшие мариупольцы. Остается только улица.

Вчера умер мужчина 45 лет, мой сосед. У него случился инсульт или что-то вроде этого. Сегодня умерла его мама, ей около 70 лет. Она не выдержала всех переживаний. Также умер еще один мой сосед,

– рассказывает об умерших мариупольцах.

Они хоть и не погибли непосредственно от снарядов, но тоже жертвы войны.

В Мариуполе хоронят погибших во дворах: видео Радио Свободы, Reuters

Рашисты не просто убивают жителей города: они, похоже, пытаются сравнять Мариуполь с землей. В горсовете сообщают, что за 22 дня россияне разрушили почти 80% городской инфраструктуры. 30% – уже не подлежит восстановлению.