За даними "азовців", рашисти вже вбили в Маріуполі понад 3 тисячі цивільних. І вони не припиняють обстрілювати мирне населення міста, блокуючи при цьому гуманітарну допомогу та перешкоджаючи евакуації мешканців.

До теми Я це називаю фашизмом, – Венедіктова про вивезення дітей з Маріуполя в Росію

Померлих маріупольців ховають у дворах

Кількість загиблих унаслідок воєнних злочинів Росії наскільки велика, що ховати їх на кладовищі немає змоги. Могили викопують просто в житловому секторі.

Місцевий мешканець Андрій сподівається, що це – тимчасове поховання. Після перемоги України жертв російської агресії хочуть перепоховати в належних місцях і відповідно до всіх традицій.

За словами Андрія, військові радили складати тіла померлих у прохолодних місцях. Проте такими є хіба що підвали, а там зараз ховаються від російських обстрілів уцілілі маріупольці. Залишається лише вулиця.

Учора помер чоловік 45 років, мій сусід. У нього стався інсульт або щось на кшталт цього. Сьогодні померла його мама, їй близько 70 років. Вона не витримала всіх переживань. Також помер ще один мій сусід,

– розповідає про померлих маріуполець.

Вони хоч і не загинули безпосередньо від снарядів, проте теж є жертвами війни.

У Маріуполі ховають загиблих у дворах: відео Радіо Свободи, Reuters

Рашисти не просто вбивають містян: вони, схоже, намагаються зрівняти Маріуполь із землею. У міськраді повідомляють, що за час повномасштабної війни росіяни зруйнували майже 80% міської інфраструктури. 30% – уже не підлягає відновленню.

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