К сожалению, из-за враждебных действий российских оккупантов еще 5 мирных жителей погибли.

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Сейчас на лечении находятся 62 человека. Медики оказывают им необходимую помощь.

Стоит заметить, что Мариуполь находится под контролем украинских военных. Однако российские оккупанты подло обстреливают мирные поселки, которые расположены вокруг.

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