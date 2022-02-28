На жаль, через ворожі дії російських окупантів ще 5 мирних жителів загинули. Такими є дані, станом на 7:00 28 лютого.

До теми Сартану обстріляла авіація російських окупантів, – Маріупольська міська рада

Наразі на лікуванні перебувають 62 особи. Медики надають їм необхідну допомогу.

Варто зауважити, що Маріуполь перебуває під контролем українських військових. Однак російські окупанти підло обстрілюють мирні селища, які розташовані довкола.

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