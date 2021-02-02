В медучреждениях Мариуполя началось строительство 345 кислородных точек. Сегодня в городских больницах №1 и №9 ведется реконструкция системы кислородопоставки, а в феврале планируется завершение работ.

Источник: OBOZREVATEL

Благодаря инициативе Группы Метинвест реализуются все строительные работы. После их завершения к 112 койко-местам, подключенным к кислороду, в городской больнице №9 добавятся еще 90.

Заместитель городского головы Михаил Когут отметил, что город получил необидний кислород в госпитальные базы.

"Установив 3 рампы в городской больнице №9, мы завершили второй этап оборудования кислородных точек в наших лечебных учреждениях. В каждой из них расположено 60 кислородных баллонов. Совместными усилиями мы противостоим пандемии COVID-19 и боремся за жизнь каждого мариупольца", – рассказал он.

К имеющимся койкам в горбольницу №1 и №9 с подключенным кислородом добавят еще 285 точек кислорода. Для достижения такого результата уже проложено 6 километров кислородопровода и оборудованы кислородные точки в отделениях. Также у больниц установят криоцилиндры с внешними испарителями и построят новые газораспределительные станции, которые работают с жидким кислородом.

В городской больнице №4 также будет построена новая газораспределительная станция, где подключат 60 дополнительных кислородных точек.

Гендиректор компании Юрий Рыженков напомнил, что в прошлом году Группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова направила финансирование на строительство кислородных постов, оперативно обустроив более 300 точек подачи кислорода к больничным койкам в четырех больницах, которые лечат больных с коронавирусом.

"И в этом компания не останавливается. Видя положительную динамику, мы приняли решение о дополнительном строительстве еще 345 точек подключения кислорода, необходимого медикам для спасения жизни пациентов", – добавил гендиректор.

Отметим, что инвестиции в монтаж и обслуживание кислородной инфраструктуры составили более 70 млн грн. После окончания работ в городе будет около 700 больничных коек, подключенных к кислороду.