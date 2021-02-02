У медустановах Маріуполя почалося будівництво 345 кисневих точок. Сьогодні в міських лікарнях №1 і №9 ведеться реконструкція системи киснепостачання, а у лютому планується завершення робіт.

Джерело: OBOZREVATEL

Завдяки ініціативі Групи Метінвест реалізуються всі будівельні роботи. Після їх завершення до 112 ліжко-місць, підключених до кисню, в міській лікарні №9 додадуться ще 90.

Заступник міського голови Михайло Когут зазначив, що місто отримало необідний кисень у госпітальні бази.

"Встановивши 3 рампи в міській лікарні №9, ми завершили другий етап з обладнання кисневих точок у наших лікувальних закладах. У кожній з них розташовано 60 кисневих балонів. Спільними зусиллями ми протистоїмо пандемії COVID-19 і боремося за життя кожного маріупольця", – розповів він.

До наявних ліжок у міськлікарнях №1 і №9 із підключеним киснем додадуть іще 285 точок кисню. Для досягнення такого результату вже прокладено 6 кілометрів киснепроводу й обладнано кисневі точки у відділеннях. Також біля лікарень встановлять кріоциліндри з зовнішніми випарниками та побудують нові газорозподільні станції, які працюють з рідким киснем.

В міській лікарні №4 також буде побудовано нову газорозподільну станцію, де підключать 60 додаткових кисневих точок.

Гендиректор компанії Юрій Риженков нагадав, що минулого року Група Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова направила фінансування на будівництво кисневих постів, оперативно облаштувавши понад 300 точок подачі кисню до лікарняних ліжок у чотирьох лікарнях, які лікують хворих із коронавірусом.

"І на цьому компанія не зупиняється. Бачачи позитивну динаміку, ми ухвалили рішення про додаткове будівництво ще 345 точок підключення кисню, необхідного медикам для порятунку життя пацієнтів", – додав гендиректор.

Зазначимо, що інвестиції в монтаж та обслуговування кисневої інфраструктури склали понад 70 млн грн. Після закінчення робіт у місті буде близько 700 лікарняних ліжок, підключених до кисню.