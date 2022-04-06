В своем выступлении перед парламентом Ирландии Владимир Зеленский подчеркнул, что Мариуполь вот уже более месяца находится в осаде. И что российские захватчики делают все возможное, чтобы морить горожан голодом, передает 24 канал.

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На полумиллионный город ни одного уцелевшего здания

Владимир Зеленский подчеркнул, что по Мариуполю продолжаются авианалеты и бомбежки. Город обстреливают оккупанты круглосуточно.

В Мариуполе не осталось уже ни одного уцелевшего здания, ни одного неповрежденного здания. В полумиллионном городе ни одного,

– подчеркнул он.

Президент Украины добавил, что погибших и убитых хоронили прямо во дворах тех же разбитых многоэтажек. Да и делали это только тогда, когда была возможность. Город же постоянно обстреливают.

Смотрите видеообращение Зеленского в парламент Ирландии:

Владимир Зеленский подчеркнул, что не знает сколько мариупольцев убила Россия. Но точно знает, что это была часть общей тактики оккупантов. То же они делают или уже сделали с Черниговом, Сумами, Ахтыркой, Харьковом, Изюмом, Волновахой и многими другими украинскими городами.

Ранее Зеленский выступил перед парламентом Испании – смотрите видео: