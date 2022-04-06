У своєму виступі перед парламентом Ірландії Володимир Зеленський підкреслив, що Маріуполь ось уже понад місяць перебуває в облозі. І що російські загарбники роблять усе можливе для того, щоб морити містян голодом, передає 24 канал.

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На півмільйонне місто жодної вцілілої будівлі

Володимир Зеленський підкреслив, що по Маріуполю продовжуються авіанальоти та бомбардування. Місто обстрілюють окупанти цілодобово.

У Маріуполі не залишилося вже жодної цілої будівлі, жодної непошкодженої будівлі. У півмільйонному місті жодної,

– наголосив він.

Президент України додав, що загиблих і вбитих ховали просто у дворах тих самих розбитих багатоповерхівок. Та й робили це лише тоді, коли була можливість. Місто ж невпинно обстрілюють.

Дивіться відео звернення Зеленського до парламенту Ірландії:

Володимир Зеленський підкреслив, що не знає, скільки маріупольців убила Росія. Але точно знає, що це була частина загальної тактики окупантів. Те саме вони роблять або вже зробили з Черніговом, Сумами, Охтиркою, Харковом, Ізюмом, Волновахою та багатьма іншими українськими містами.

Раніше Зеленський виступив перед парламентом Іспанії – дивіться відео: