В Генеральном штабе Вооруженных Сил сообщили, что на Донецком направлении основные усилия враг сосредоточивает на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка.

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Продолжается штурм Мариуполя

Еще одной стратегической задачей россиян является установление полного контроля над Мариуполем.

В городе Мариуполь при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта,

– отметили в Генштабе.

Кроме того, враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, однако успеха не имел.

В целом на территории Донецкой и Луганской областей украинские защитники за сутки 10 апреля отбили 4 атаки россиян, уничтожили 5 танков, 8 единиц бронированной, 6 автомобилей и 8 артиллерийских систем противника.

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