У Генеральному штабі Збройних Сил повідомили, що на Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка.
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Триває штурм Маріуполя
Ще одним стратегічним завданням росіян є встановлення повного контролю над Маріуполем.
У місті Маріуполь за підтримки артилерії та авіації окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу "Азовсталь" та морського порту,
– зазначили у Генштабі.
Крім того, ворог намагався провести штурмові дії в районі Золотого, однак успіху не мав.
Загалом на території Донецької та Луганської областей українські захисники за добу 10 квітня відбили 4 атаки росіян, знищили 5 танків, 8 одиниць броньованої, 6 автомобілів та 8 артилерійських систем противника.
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