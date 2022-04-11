У Генеральному штабі Збройних Сил повідомили, що на Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка.

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Триває штурм Маріуполя

Ще одним стратегічним завданням росіян є встановлення повного контролю над Маріуполем.

У місті Маріуполь за підтримки артилерії та авіації окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу "Азовсталь" та морського порту,

– зазначили у Генштабі.

Крім того, ворог намагався провести штурмові дії в районі Золотого, однак успіху не мав.

Загалом на території Донецької та Луганської областей українські захисники за добу 10 квітня відбили 4 атаки росіян, знищили 5 танків, 8 одиниць броньованої, 6 автомобілів та 8 артилерійських систем противника.

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