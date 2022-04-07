Об этом президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам вечером 7 апреля, на 48-й день войны.

Подробно Будем распространять нашу смелость, – Зеленский обратился к украинцам

Что будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские военные "наделали" в Мариуполе. Там почти на каждой улице то, что мир увидел в Буче и других городках Киевской области после ухода российских войск,

– отметил Зеленский.

Президент сообщил, что в настоящее время власти получают все больше информации, что российские пропагандисты готовят "зеркальный ответ" на шок от увиденного в Буче. В частности, они собираются так показать жертв Мариуполя, будто их убили не российские оккупанты, а украинские военные.

Обращение Зеленского за 7 апреля: смотрите видео