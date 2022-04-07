Такі ж жорстокі та страшні злочини

Про це президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців ввечері 7 квітня, на 48 день війни. Він наголосив, що у Маріуполі більше жертв від рук росіян, аніж на Київщині.

Детально Будемо поширювати нашу сміливість, – Зеленський звернувся до українців

Що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові "наробили" в Маріуполі. Там майже на кожній вулиці те саме, що світ побачив у Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така жорстокість, такі ж страшні злочини,

– зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що наразі влада отримує все більше інформації, що російські пропагандисти готують "дзеркальну відповідь" на шок від побаченого в Бучі.

Зокрема, вони збираються так показати жертв Маріуполя, ніби то їх вбили не російські окупанти, а українські військові.

Звернення Зеленського за 7 квітня: дивіться відео