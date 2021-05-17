Сотрясение головного мозга и ушиб: в Мариуполе школьницы жестоко избили подругу
Две мариупольские несовершеннолетние школьницы в ночь на 16 мая избили свою 15-летнюю подругу. Скорая помощь забрала девочку из одного из подъездов города.
Источник:MRPL.CITY
Девочку госпитализировали. Впоследствии она обратились в полицию, где и зафиксировали случай.
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Две подруги избили третью
Инцидент случился на улице 9-й Авиадивизии, 28. На вызов из-за избиения около полуночи приехала скорая помощь.
"Пострадавшая с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей лица госпитализирована в областную больницу", – рассказали медики.
Девушка сообщила об избиении правоохранителям. Они открыли дело по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений. В пресс-службе Мариупольского райуправления полиции добавили, что устанавливают подробности инцидента.
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