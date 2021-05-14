В Хмельницкой области отец "воспитывал" своих детей раскаленной кочергой. Правоохранители уже объявили ему о подозрении.

Следы побоев и сильных ожогов на теле детей обнаружила работница поселкового совета. Она сразу сообщила об этом правоохранителям.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и работники ювенальной превенции полиции. Они выяснили, что 37-летний мужчина жестоко избил своих детей.

Его сожительница пожаловалась, мол, дети не хотят ее слушаться. Заметим, что она не является биологической матерью пострадавших.

Отец взял кочергу, разогрел ее в печи и избил 8-летнего сына и 6-летнюю дочь. Они получили многочисленные ожоги ягодиц, ног и спины.

Справка. Всего в семье 5 детей. Специальная комиссия приняла решение, по которому их изъяли у родителей. Сейчас они находятся в больнице.

Ответственность за жестокость

Правоохранители открыли уголовное производство по статьям о пытках и злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Сейчас решается вопрос об избрании горе-отцу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Привлечь к ответственности могут и сожительницу мужчины. Ведь, она была свидетелем избиения, однако не сделала ничего, чтобы этому помешать.