На Хмельниччині батько "виховував" своїх дітей розпеченою кочергою. Правоохоронці вже оголосили йому про підозру.

Сліди побоїв та сильних опіків на тілі дітей виявила працівниця селищної ради. Вона одразу повідомила про це правоохоронців.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції поліції. Вони з'ясували, що 37-річний чоловік жорстоко побив своїх дітей.

Його співмешканка поскаржилася, мовляв, діти не хочуть її слухатися. Зауважимо, що вона не є біологічною матір'ю потерпілих.

Батько взяв кочергу, розігрів її у печі та побив 8-річного сина й 6-річну доньку. Вони отримали численні опіки сідниць, ніг та спини.

Довідка. Загалом у родині – 5 дітей. Спеціальна комісія ухвалила рішення, за яким їх вилучили у батьків. Наразі вони перебувають у лікарні.

Відповідальність за жорстокість

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про катування та злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.