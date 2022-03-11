Такие данные 11 марта обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает 24 канал.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Ситуация в Мариуполе: что рассказал Резников

"Враг держит город в заложниках, устроив настоящий акт геноцида. Мы пытаемся обеспечить гуманитарные коридоры. Но это очень сложно – россияне бомбят город даже во время официальных переговоров", – пишет Резников.

Он добавляет, что у оккупантов нет ни достоинства, ни чести, ни милосердия. На временно занятых территориях юга Украины враг пытается развернуть полицейскую инфраструктуру.

Уверен – придется сворачивать. Быстро. Отдельное направление нашей работы – обеспечение армии в условиях, когда первый удар отражен, враг сдержан и война переходит в другую фазу,

– заключает министр обороны Украины.

Обращение Резникова за 10 марта – видео 24 канал

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!