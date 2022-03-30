Об этом объявил автор бренда Мариуполя Сергей Родионов. Он напомнил, что бренд представили в 2016, а через несколько лет Мариуполь превратился в центр инноваций, экспериментов.

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Россия же превратила Мариуполь в катастрофу

С 24 февраля 2022 г., когда Россия вторглась в Украину, Мариуполь быстро стал городом ужасов и большой гуманитарной катастрофы.

Мирные люди до сих пор находятся в городе без связи, прячась в подвалах. Только за месяц погибли тысячи граждан.

Мы решили создать онлайн-архив историй мариупольцев, чтобы задокументировать военные преступления и создать базу для будущего мемориала,

– добавил Родионов.

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