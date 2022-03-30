Про це оголосив автор бренду Маріуполя Сергій Родіонов. Він нагадав, що бренд представили у 2016, а за кілька років Маріуполь перетворився на центр інновацій, експериментів.

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Росія ж перетворила Маріуполь на катастрофу

З 24 лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну, Маріуполь швидко став містом жахів та великої гуманітарної катастрофи.

Мирні люди досі перебувають в місті без зв'язку, ховаючись у підвалах. Лише за місяць загинули тисячі громадян.

Ми вирішили створити онлайн-архів історій маріупольців, щоб задокументувати військові злочини та створити базу для майбутнього меморіалу,

– додав Родіонов.

Поділитися своєю історією можна тут.

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