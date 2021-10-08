В рамках площадки участники обсудят ряд важных и актуальных вопросов. Об этом в эфире 24 канала сообщила бывшая Министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

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Надо говорить не об обещаниях, которые предоставляет государство, – Коляда

В рамках события состоится диалог ветеранов, приехавших из разных городов, с мерами:

Львова – Андреем Садовым;

Мариуполя – Вадимом Бойченко;

Житомира – Сергеем Сухомлином.

По словам Коляды, следует говорить не только о преференциях и обещаниях, которые предоставляет государство. Ведь это уже пережиток советизации. Прежде всего нужно перейти к определенным программам развития.

В частности таким, которые развивают у ветеранов возвращение к нормальной жизни, финансовую независимость, открытие собственного дела.

Будем отходить от вопроса получения земли или бесплатного проезда. А говорить больше о комплексном подходе к реинтеграции в общинах, в частности,

– пояснила экс-глава министерства по делам ветеранов.

Также она рассказала, что в конце диалога ожидается включение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залежного. От него в первую очередь стремятся услышать месседж к ветеранской общественности, представителям местного самоуправления.

В частности о том, что от них зависит формирование качественного резерва нашей армии.

"То есть от того, насколько мы восстановим наших ветеранов зависит то, как быстро они смогут стать в строй в случае угрозы или открытой агрессии", – отметила Коляда.

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