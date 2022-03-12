Местное население и иностранцы, которые остались в Мариуполе, подвергаются беспощадному уничтожению. Об этом заявил заместитель командир полка "Азов" друг "Калина".

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Ведутся тяжелые бои за каждую улицу, за каждый дом. Вражеская авиация продолжает сбрасывать бомбы, а артиллерия разрушает жилые кварталы. Люди готовят "коктейли Молотова" для сопротивления,

– рассказал "Калина".

Он призвал военное и политическое руководство Украины приложить максимум усилий, чтобы вывести людей из оккупированного Мариуполя, а также ударить в тыл врага.

"Мы не сдаемся, ждем, чтобы вместе пойти в решительное наступление и разгромить врага. Мы на своей земле", – подчеркнул боец.

Заметим, Мариуполь уже длительное время находится в осаде. Президент Владимир Зеленский отметил, что оккупанты создали там гуманитарный кризис. Власти постоянно пытаются организовать "зеленые коридоры", однако террористы их обстреливают.

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