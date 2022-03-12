Місцеве населення та іноземці, які залишилися у Маріуполі, зазнають нещадного знищення. Про це заявив заступник командир полку "Азов" друг "Калина".

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Ведуться важкі бої за кожну вулицю, за кожен дім. Ворожа авіація продовжує скидати бомби, а артилерія руйнує житлові квартали. Люди готують "коктейлі Молотова" для спротиву,

– розповів "Калина".

Він закликав військове та політичне керівництво України докласти максимум зусиль, аби вивести людей з окупованого Маріуполя, а також вдарити у тил ворога

"Ми не здаємось, чекаємо, щоб разом піти в рішучий наступ та розгромити ворога. Ми на своїй землі", – наголосив боєць.

Зауважимо, Маріуполь вже тривалий час перебуває в облозі. Президент Володимир Зеленський зазначив, що окупанти створили там гуманітарну кризу. Влада постійно намагається організувати "зелені коридори", однак терористи їх обстрілюють.

До теми дивіться відео про те, що в Маріуполі використали бомбу на 1000 кілограмів тротилу: