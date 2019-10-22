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      Мариупольские предприятия Метинвеста начнут публиковать данные о выбросах

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      Группа Метинвест
      Группа Метинвест / investory.news

      Группа Метинвест приняла решение поэтапно передать в открытый доступ результаты работы модернизированных объектов мариупольских меткомбинатов.

      Первыми станут данные о среднесуточных концентрациях пыли на источнике выбросов после рукавного фильтра газоочистки зон спекания агломашин №7-9 ММК имени Ильича, сообщает Uaprom. Эту информацию предприятие будет передавать на еженедельной основе для размещения на сайте Донецкой областной государственной администрации. В ближайшее время аналогичные графики будут предоставлены общественности по другим новым и модернизированным объектам металлургических предприятий Мариуполя.

      В рамках экомодернизации аглофабрики ММК имени Ильича Группы Метинвест в марте 2018 года был построен первый комплекс двухступенчатой очистки аглогазов от зон спекания агломашин №7-9. В качестве первой ступени на каждую агломашину установлены усовершенствованные циклоны, в качестве второй ступени – применен мощный рукавный фильтр, позволяющий снизить выбросы пыли более чем в 10 раз.

      В первом квартале 2020 года планируется завершить очередной этап модернизации аглофабрики, в результате которого будут установлены еще три рукавных фильтра, покрывающие зоны спекания всех оставшихся агломашин, а до конца года проект реконструкции будет выполнен полностью. До завершения проекта все возводимые комплексы новой газоочистки будут работать в режиме пуско-наладки.

      "Компания Метинвест приняла решение, которое не предусмотрено никакими публичными обязательствами, но которое по факту подтвердит результаты нашего труда и многомилионных инвестиций в экологию города Мариуполя. Мы будем еженедельно показывать эффективность работы газоочистки зон спекания агломерационных машин №7-9. Как только мы будем вводить новые объекты и завершать модернизацию на существующих, данные также будем предоставлять в публичный доступ. Это будет лучшим подтверждением выполнения экологических программ нашим меткомбинатом и Группой Метинвест", – отметил генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.

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      Теги: Новости Украины Металлургия Экология
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