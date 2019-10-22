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      Маріупольські підприємства Метінвесту почнуть публікувати дані про викиди

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      Група Метінвест
      Група Метінвест / investory.news

      Група Метінвест прийняла рішення поетапно передати у відкритий доступ результати роботи модернізованих об'єктів маріупольських меткомбінатів.

      Першими стануть дані про середньодобові концентрації пилу на джерелі викидів після рукавного фільтра газоочистки зон спікання агломашин №7-9 ММК імені Ілліча, повідомляє Uaprom. Цю інформацію підприємство буде передавати на щотижневій основі для розміщення на сайті Донецької обласної державної адміністрації. Найближчим часом аналогічні графіки будуть надані громадськості за іншими новими і модернізованими об'єктами металургійних підприємств Маріуполя.

      В рамках екомодернізаціі аглофабрики ММК імені Ілліча Групи Метінвест в березні 2018 року було побудовано перший комплекс двоступеневої очистки аглогазів від зон спікання агломашин №7-9. В якості першого ступеня на кожну агломашину встановлені вдосконалені циклони, в якості другого ступеня застосований потужний рукавний фільтр, що дозволяє знизити викиди пилу більш ніж в 10 разів.

      У першому кварталі 2020 року планується завершити черговий етап модернізації аглофабрики, в результаті якого будуть встановлені ще три рукавних фільтри, що покривають зони спікання всіх агломашин, які лишилися, а до кінця року проєкт реконструкції буде виконаний повністю. До завершення проєкту всі комплекси нової газоочистки, що зводяться, працюватимуть в режимі пуско-наладки.

      "Компанія Метінвест прийняла рішення, яке не передбачено жодними публічними зобов'язаннями, але яке за фактом підтвердить результати нашої праці і багатотисячних інвестицій в екологію міста Маріуполя. Ми будемо щотижня показувати ефективність роботи газоочистки зон агломераційних машин №7-9. Як тільки ми будемо вводити нові об'єкти і завершувати модернізацію на існуючих, дані також будемо надавати в публічний доступ. Це буде найкращим підтвердженням виконання екологічних програм нашими меткомбінатами і Групою Метінвест", зазначив генеральний директор ММК імені Ілліча Тарас Шевченко.

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      Теги: Новини України Металургія Екологія
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